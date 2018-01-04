Священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата Евгений Молчанов заявил, что отказался отпевать мальчика, который погиб после падения на него мужчины, потому что ребенка крестил Киевский патриархат. ЧП случилось 31 декабря Фото: forpost.media "Батюшка сказал, что ребенок некрещеный, а церковь – самозваная. Мать плакала и падала перед ним на колени, но это не помогло", – рассказал отец покойного Роман Полищук.Агентство сообщает, что отказ прозвучал во время процессии. Родители повезли тело в расположенный неподалеку храм Иоанна Кронштадского (УПЦ МП), но и там отказались, закрыв дверь и попросив покинуть территорию церкви.В результате отпевание погибшего мальчика провел священнослужитель УПЦ КП.Отказавшийся отпевать мальчика представитель УПЦ МП Евгений Молчанов заявил Forpost, что Московский патриархат не признает Киевский патриархат и считает все обряды "под покровительством Филарета" недействительными."Я молюсь за этого ребенка дома, а в храме нельзя, потому что он некрещенный", – заявил Молчанов.По его словам, отец мальчика, услышав отказ отпевать покойного, ударил его.Вечером 31 декабря в Запорожье мужчина выпал из окна многоэтажки и приземлился на ребенка, стоявшего под подъездом. Мужчина погиб сразу, мальчик скончался в "скорой". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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