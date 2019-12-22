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Во Львове в квартире жилого дома произошел взрыв
22.12.2019 12:02
Во Львове произошел взрыв в жилом доме
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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