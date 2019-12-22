Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Чиновник подозревается в завладении почти 4 миллионами гривень средств ГП «Антонов»", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины, а досудебное расследование - следственным управлением ГУ Нацполиции г. Киев.

Отмечается, что 20 декабря 2019 года бывшему начальнику 615 военного представительства Министерства обороны сообщено о новом подозрении и изменении ранее объявленного. Действия полковника квалифицировали по ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, между которых завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в отдельно крупных размерах и использование заведомо поддельного документа, совершенное повторно.

Следствием установлено, что начальник 615 военного представительства МОУ в период с 2009 по 2017 год путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами ГП «Антонов» в сумме более 4 миллионов гривень. В частности, полковник убедил должностных лиц госпредприятия в наличии оснований и законности заключения договоров подряда ГП «Антонов» с военнослужащими и работниками военного представительства на научно-техническое сопровождение сертификационных работ и испытаний при разработке и модернизации образцов авиационной техники гражданского назначения.

Начальник получил доступ к персональным данным своих подчиненных для использования при заключении договоров и получения средств в кассе от их имени. Готовил также акты о якобы выполненных работах с поддельными подписями исполнителей. Полученные за них средства присваивал и использовал на собственные нужды.

Сейчас стороне защиты сообщено об окончании досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам. Военной прокуратурой Киевского гарнизона принимаются также меры по возмещению материального ущерба, причиненного уголовными преступлениями. Подготовлен соответствующий гражданский иск.

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