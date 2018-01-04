Аграрии засеют мало гречки: крупа может подорожать

Сельскохозяйственные холдинги неохотно берутся за выращивание гречихи. Существенное уменьшение площадей посевов в 2018 году дает основания специалистам предполагать о новом росте цены на крупу, информирует еizvestia.com.

Об этом заявил заместитель директора департамента агропромышленного развития, экологии и природных ресурсов Винницкой ОГА Василий Темченко в интервью парламентской газете «Голос Украины».

«Однако, такого повышения, каким оно было в 2014-2015 годах, не произойдет. Гречки на рынке достаточно», — подчеркивает чиновник.

Средняя цена на гречку в Украине в 2017 году составила 23,9-29,7 грн/кг.

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Летом крупу реализовали по 24,2 грн/кг, в такое же время в 2016-м — по 30,9 грн/кг.

Посевные площади в 2017 году в Украине составляли 183 тыс. га.

Валовой сбор гречки составил почти 200 тыс. тонн, потребность для внутреннего потребления — 160 тыс. тонн.

В 2016-м году собрано 128 тыс. тонн гречки.

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