|Любимая крупа украинцев может подорожать
|04.01.2018 19:21
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Аграрии засеют мало гречки: крупа может подорожать
Сельскохозяйственные холдинги неохотно берутся за выращивание гречихи. Существенное уменьшение площадей посевов в 2018 году дает основания специалистам предполагать о новом росте цены на крупу, информирует еizvestia.com.
Об этом заявил заместитель директора департамента агропромышленного развития, экологии и природных ресурсов Винницкой ОГА Василий Темченко в интервью парламентской газете «Голос Украины».
«Однако, такого повышения, каким оно было в 2014-2015 годах, не произойдет. Гречки на рынке достаточно», — подчеркивает чиновник.
Средняя цена на гречку в Украине в 2017 году составила 23,9-29,7 грн/кг.
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Летом крупу реализовали по 24,2 грн/кг, в такое же время в 2016-м — по 30,9 грн/кг.
Посевные площади в 2017 году в Украине составляли 183 тыс. га.
Валовой сбор гречки составил почти 200 тыс. тонн, потребность для внутреннего потребления — 160 тыс. тонн.
В 2016-м году собрано 128 тыс. тонн гречки.