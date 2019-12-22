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В Украине вступил в силу закон о доступе Красного Креста к заключенным
22.12.2019 12:57
В Украине вступил в силу закон про доступ представителей Красного Креста к заключенным Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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