|Москалькова рассказала, в каких условиях содержится Сенцов
|26.06.2018 14:33
|
Находящийся в российской тюрьме украинский режиссер Олег Сенцов находится в камере с проветриванием. Об этом во время брифинга возле Лукьяновского СИЗО заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает
"Я только что разговаривала с Анатолием Саком, уполномоченным по
правам человека в Ямало-Ненецком округе, который ежедневно получает
о нем (Сенцове – ред.) информацию. Он будет завтра лично у него в
камере. Последний раз, когда он посещал его два дня назад, он
(Сенцов – ред.) встает, ходит по камере, 15 метров камера – два
окна, проветриваемое помещение. Я лично полечу для того, чтобы
можно было убедиться, каково его состояние здоровья и нужна ли ему
какая-либо помощь", - сообщила Москалькова.