В Харьковской области мужчина в возрасте 24 лет сжег своего знакомого живьем, так как ему показалось, что тот рассказывает друзьям оскорбительные истории о нем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Инцидент произошел еще 26 декабря, подозреваемый встретил знакомого в магазине. Ранее они не "поделили" женщину, после чего между ними сложились длительные неприязненные отношения. Погибший выпивал с друзьями, рассказывая что-то друзьям и посматривая в сторону парня, затем компания громко смеялась.

Подозреваемый дождался, пока "обидчик" пойдет домой, после чего последовал за ним. По дороге он приобрел бензин, который налил в пластиковую бутылку из-под пива.

"Во дворе дома мужчины молодой нашел металлическую палку и вошел с ней в помещение. Там он увидел своего" обидчика "и ударил его палкой по голове. Хозяин упал на пол. Злоумышленник продолжил его избивать. Когда жертва перестала упрямиться, молодой оттащил его к сараю и бросил в погреб. Затем облил жертву бензином и поджег. Когда "обидчик" начал громко кричать от боли, а помещение погреба затянуло дымом так, что стало трудно дышать, молодой человек ушел ", - сообщил прокурор Лозовской местной прокуратуры Юрий Новиков.

В результате мужчина погиб от ожогового шока.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в российском городе Великий Новгород мужчина топором отрубил голову своему знакомому во время празднования Нового года.

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