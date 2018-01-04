Причина возможного переворота в России – неспособность Совета Федерации управлять и "бесконечная тупость" сенаторов, считает телеведущий и публицист Александр Невзоров. Невзоров: Переворот очень легко можно предотвратить Фото: wikipedia.org "Совсем недавно Совет Федерации (России. – ) долго сидел и чесал свои складчатые загривки, как бы им противостоять госперевороту. Чесал эти репы, доклады писал, размышлял, сколько миллионов должно быть в Нацгвардии, имеет ли смысл на каждый гектар ставить пять танков или довольно четырех – вот все эти бредни мы слышали: вот противостоять они хотят возможному теоретическому государственному перевороту", – сказал он.Публицист отметил, что "этот переворот очень легко можно предотвратить"."Причина переворота, о котором они говорят – это исключительно они с их бесконечной тупостью и неспособностью управлять. Есть очень простой и дешевый способ. Не надо четыре танка на гектар. Просто Совет Федерации идет и топится. Слава богу, в Московской области довольно водоемов для того, чтобы там разместились даже со своими диким тоннажем все сенаторы", – заявил Невзоров.28 декабря 2017 года в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. За время протестов погибло 23 человека. Силовики задержали не менее 500 человек.3 января иранские власти заявили об "окончании смуты". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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