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"Просто Совет Федерации идет и топится". Невзоров рассказал, как России избежать революции
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04.01.2018 19:23
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Причина возможного переворота в России – неспособность Совета
Федерации управлять и "бесконечная тупость" сенаторов, считает
телеведущий и публицист Александр Невзоров. Невзоров: Переворот
очень легко можно предотвратить Фото: wikipedia.org "Совсем недавно
Совет Федерации (России. – ) долго сидел и чесал свои
складчатые загривки, как бы им противостоять госперевороту. Чесал
эти репы, доклады писал, размышлял, сколько миллионов должно быть в
Нацгвардии, имеет ли смысл на каждый гектар ставить пять танков или
довольно четырех – вот все эти бредни мы слышали: вот
противостоять они хотят возможному теоретическому государственному
перевороту", – сказал он.Публицист отметил, что "этот
переворот очень легко можно предотвратить"."Причина переворота, о
котором они говорят – это исключительно они с их бесконечной
тупостью и неспособностью управлять. Есть очень простой и дешевый
способ. Не надо четыре танка на гектар. Просто Совет Федерации идет
и топится. Слава богу, в Московской области довольно водоемов для
того, чтобы там разместились даже со своими диким тоннажем все
сенаторы", – заявил Невзоров.28 декабря 2017 года в
Иране начались самые масштабные за последние восемь лет
антиправительственные выступления. От властей страны требуют
побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец
произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии
и Ираке. За время протестов погибло 23 человека.
Силовики задержали не менее 500 человек.3 января
иранские власти заявили об "окончании смуты".
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