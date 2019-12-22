|Как запечь свеклу всего за несколько минут
|22.12.2019 14:00
|
Однако, методом проб и экспериментов были раскрыты чудесные хаки! При наличии микроволновой печи можно забыть о булькающей в кастрюле свекле.
Первый способ
Свеклу тщательно вымыть, положить в полиэтиленовый пакет или рукав для запекания.
Завязать, сделать прокол в пакете.
Поместить свеклу на 10-15 минут в микроволновку. Время запекания будет зависеть от величины корнеплодов.
Оставьте свеклу в пакете до полного остывания, разрежьте. Если серединка окажется еще сыроватой, сложите половинки в пакет, отправьте в микроволновку и доведите до готовности еще минут 5.
Второй способ
Моем тщательно свеклу и накалываем вилкой в нескольких местах.
Складываем в емкость, которая пригодна для использования в микроволновой печи, накрываем крышкой и запекаем 10-15 минут.
Даем остыть, разрезаем, если середина сыровата, доводим до готовности еще минут 5.