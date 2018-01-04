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Климкин: Именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши
04.01.2018 19:30
Министр иностранных дел Павел Климкин подчеркнул, что за два года только 88 украинцев получили в Польше статус беженцев, при этом почти 300 тыс. граждан Украины получили разрешения на работу, более 2 млн – польские визы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Климкин (на фото) прокомментировал слова польского премьера Матеуша Моравецкого об украинских беженцах Фото: EPA "Беженцы – это категория международного права. Им нужно помогать. За два года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тыс. получили разрешения на работу, а больше 2 млн – визы, потратив несколько миллиардов евро (польская статистика). Мне как математику такое соотношение кажется очень привлекательным для польской экономики. Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши", – отметил он.

Біженці – це категорія міжнародного права. Їм потрібно допомагати. За 2 роки такий статус в Польщі отримали 88 українців. При цьому майже 300 тис одержали дозвіл на роботу, а більше 2 млн – візи, витративши кілька млрд євро (польська статистика:))) 1/2 https://t.co/Bkxd0LSJ9Y

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.

Мені, як математику, таке співвідношення видається дуже симпатичними для польської економіки. Навіть не враховуючи те, що саме українці рятують конкурентоспроможність економіки Польщі :) 2/2

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.
Спикер польского правительства Иоанна Копчинская 30 декабря заявила, что Польша долгое время принимала "беженцев из Украины", где идет война. По словам Копчинской, создается чувство, что Еврокомиссия не заметила этого шага.Посольство Украины в Польше 31 декабря 2017 года заявило, что за 10 месяцев 2017 года статус беженца в Польше получили 56 украинцев, а 175 украинцам присвоили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. В 2016 году статус беженца присвоили 32 украинцам, а 64 признаны лицами, которые нуждаются в дополнительной защите.1 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна принимает десятки или сотни тысяч украинских беженцев, и это помогает снизить напряжение на востоке ЕС.3 января он сказал, что Польша за последнее время приняла 1,5 млн украинцев.

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