|Советник министра соцполитики: 90% выпускников интернатов не готовы к самостоятельной жизни
|22.12.2019 14:56
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Об этом сказал советник министра социальной политики Леонид Лебедев, информирует пресс-служба Минсоцполитики.
"Статистические данные говорят, что 90% выпускников интернатных учреждений не готовы к самостоятельной жизни в социуме, 50% таких детей склонны к насилию и правонарушениям, а 23% вообще могут стать бездомными", - заявил Лебедев.
По его словам, сегодня в интернатных учреждениях в Украине проживают почти 100 тысяч детей, 92% из которых имеют своих биологических родителей.
Лебедев отметил, что отдавая ребенка в интернатное учреждение, родители искренне считают, что делают своему ребенку лучше.
"Однако нет, не лучше", - подчеркнул он.
По словам советника министра, каждый ребенок должен воспитываться и проживать в семье, быть возвращенным в биологическую семью, быть усыновленным или воспитываться в приемной семье или иной форме, приближенной к семейной.