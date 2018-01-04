Несмотря на публичные заявления и попытки отстраниться от причастности к финансированию и курированию ОРДЛО, власти РФ продолжают принимать меры по признанию «ЛДНР» и их интеграции в состав России.

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В конце декабря 2017 года в Москве состоялось итоговое годовое заседание т.н. «интеграционного комитета «Россия-Донбасс», информирует еizvestia.com.

Участие в указанном мероприятии приняли депутаты Государственной думы РФ Козенко, Журавлев и Тайсаев, члены Совета Федерации Цеков, Сутормина, а также делегаты из отдельных субъектов РФ и «ЛДНР».

«Комитет» принял «резолюцию», по которой приоритетной целью определены «воссоединение Донбасса с РФ на основе международного права» и дальнейшее углубление экономического сотрудничества «ЛДНР» с Россией.

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Кроме того, представители незаконных «республик» подписали ряд договоров о связях между городами ОРДЛО и АР Крым (Лутугино Луганской области — Белогорск АР Крым, Снежное Донецкой области — Саки АР Крым и тому подобное).

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