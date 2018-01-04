lifecell намерен блокировать трафик на номера 0-800 - "Укртелеком"

ПАО "Укртелеком" 3 января получило от оператора мобильной связи компании lifecell сообщение о намерении блокировать трафик на номера 0-800, говорится в заявлении ПАО в четверг.

"В течение последнего квартала прошлого года стороны конфликта обсуждали коммерческие условия сотрудничества. Операторы также получили рекомендации Национальной комиссии (осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации – НКРСИ), по недопущению блокирования трафика в период переговорного процесса", - говорится в заявлении "Укртелекома".

Оператор фиксированной связи подчеркивает, что будет обеспечивать бесперебойное прохождение всех типов звонков на .

В "Укртелекоме" добавили, что блокировка звонков, вопреки рекомендациям государственного регулятора, которой угрожает lifecell, может помешать абонентам совершать звонки на различные информационно-сервисные линии 0-800, между которых могут быть номера банков, страховых компаний и тому подобное. По мнению оператора, это может создать препятствия как частным, так и бизнес-абонентам обеих компаний.

"Если абоненты почувствуют такие проблемы, рекомендуем им использовать телефоны не lifecell, а других операторов", - заявили в "Укртелекоме".

В компании отметили, что не соглашаясь на ультимативные условия, выдвинутые lifecell без экономического и регуляторного обоснования, выступает за продолжение переговорного процесса, в том числе и с привлечением экспертизы НКРСИ.

НКРСИ в четверг, в свою очередь, на сайте обратилась к операторам с рекомендацией в подобных конфликтных ситуациях обеспечивать пропуск всех видов трафика потребителей между их сетями и обращаться к регулятору за разрешением спора.

Как сообщалось, 29 декабря 2017 года "Укртелеком" заявлял о возможном прекращении звонков между стационарными номерами и номерами lifecell по вине мобильного оператора. В то же время lifecell 2 января 2018 года сообщил о продолжении переговорного процесса с "Укртелекомом" по договору о взаимном соединении сетей.