Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 23-24 декабря в западных областях значительные дожди, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с", - говорится в сообщении.

В Карпатах 23-24 декабря существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, кое-где гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению и кое-где прекращения движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

Также, по данным Укргидрометцентра, 22-23 декабря на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды.

Отмечается, что на большинстве рек уровень повысится на 0.5-1.5 м, без негативных последствий; на р. Тиса и в нижних течениях большинства притоков на 1.0-2.0 м, без негативных последствий; в нижних течениях рек Латорица и Старая - 2.0-2.5 м, с начальным выходом воды на пойму; в нижнем течении р. Боржава - 2.5-3.0 м, с начальным выходом воды на пойму.

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