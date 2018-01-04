В последние месяцы силы Башара Асада при поддержке российских авиаударов активизировали военные операции в районе к востоку от столицы Сирии.

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/04183302__large_edit.jpg" title="Возле Дамаска российские самолеты сбросили бомбы, есть погибшие и раненые, между них — дети, — Reuters" alt="Возле Дамаска российские самолеты сбросили бомбы, есть погибшие и раненые, среди них — дети, — Reuters" width="460" height="306"size-full wp-image-4665184" srcset="http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/04183302__large_edit.jpg 460w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/04183302__large_edit-112x75.jpg 112w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/04183302__large_edit-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" />

Российские реактивные самолеты в четверг, 4 января, сбросили бомбы на жилой район к востоку от столицы Сирии. В результате погибли как минимум 30 гражданских. Об этом сообщают наблюдатели и представители гражданской обороны. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

По информации Сирийской обсерватории по правам человека и источников в гражданской обороне, минимум четыре бомбы разрушили два дома в городе Мисраб в Южной Гуте, в результате чего погибли около 20 человек и ранены более 40. По данным наблюдателей, среди погибших — 11 женщин и детей.

В другом месте в Восточной Гуте — Харасти, последнем крупном анклаве повстанцев у Дамаска, во время воздушных ударов погибли по меньшей мере 10 человек.

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Издание отмечает, что в последние месяцы силы Башара Асада при поддержке российских авиаударов активизировали военные операции в Восточной Гуте.

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