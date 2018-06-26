Давно ничего не писал про гибридную космическую отрасль наших соседей. По большей части потому, что писать отдельно сейчас там не о чем, все очень буднично и депрессивно. Но, на днях, прошла очень интересная информация о не имеющих аналогов в мире ракетах “Протон”.

Так, недавно, Дмитрий Рогозин объявил, что проект ракетоносителей “Протон” закрывают. Имеющиеся заказы будут выполнены, но новые приниматься не будут. То есть, легендарная ракета отправится к звездам не более 6 раз.

И вот, если честно, то как-то совсем не удивлен такому исходу для “Протона”. К примеру, за нынешние полгода “Протон” ни разу не стартовал, поскольку для этих ракет предусмотрен только один запуск в этом году, который уже дважды переносили. В тоже самое время SpaceX запускает свои ракеты как жаренные пирожки и за первое полугодие компания осуществила уже 11 пусков!

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Невостребованность российских ракет, как у иностранных заказчиков, так и внутри РФ ставит непосредственного производителя данных ракет “Центр Хруничева”, на грань выживания и тот уже запрашивает у правительства помощь в размере 30 млрд рублей.

Собственно, мучился “Протон” долго, но Дмитрий Рогозин его мучения облегчил. И действительно, зачем эти “Протоны” если на складах есть ещё предостаточно МБР РС-20В “Сатана”!

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