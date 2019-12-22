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В Чикаго на вечеринке началась стрельба, пострадало 13 человек
22.12.2019 16:17
На вечеринке в Чикаго началась стрельба, ранено 13 человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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