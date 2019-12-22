В Чикаго на вечеринке началась стрельба, пострадало 13 человек - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Чикаго на вечеринке началась стрельба, пострадало 13 человек
22.12.2019 16:17
На вечеринке в Чикаго началась стрельба, ранено 13 человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
ранено
человек
стрельба
началась
чикаго
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->