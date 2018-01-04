Каникулы в школах заканчиваются 9 января.

Об этом сообщила пресс-служба Дарницкой на своей странице в Facebook, передает со ссылкой на .

Учебный процесс в столичных школах начнется согласно графику - 10 января. Оснований для продления каникул нет.

"Решение о продлении каникул может приниматься исключительно по рекомендации санитарно-эпидемиологической службы", - говорится в сообщении.

По данным СЭС показатели заболеваемости соответствуют сезонному уровню и не превышают эпидпорога. Такой контроль за заболеваемостью проводится ежедневно.

Следующие каникулы, весенние, начнутся 26 марта и будет длиться по 1 апреля включительно.

Во время карантина школьников надо переводить на интернет-уроки. Такой подход давно популярен во многих странах. В Соединенных Штатах ученики общаются с преподавателями через "Скайп" и "Фейсбук".

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