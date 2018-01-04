Итоги ушедшего 2017 года и чего ждать украинцам в 2018 году

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/olegponomar_ponomar-1.jpg" title="Украина и Запад: итоги, прогнозы, — Олег Пономарь" alt="Украина и Запад: итоги, прогнозы, — Олег Пономарь" width="200" height="159"size-full wp-image-4665182" srcset="http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/olegponomar_ponomar-1.jpg 200w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/olegponomar_ponomar-1-112x89.jpg 112w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />

Уходящий год был не очень простым. Россия всячески пыталась ставить палки в колеса Украине в ее евроатлантическом движении через своих агентов влияния в Польше и Венгрии. Но эти временные трудности преодолимы и решаемы, ведь наш вектор движения не изменить, информирует еizvestia.com.

После выводов Венецианской комиссии по закону об образовании конфликт с Венгрией исчерпан. Также и с Польшей – президенты обеих стран расчистили завалы. Польша и Украина – союзники и партнеры, у обеих стран один враг – Россия.

Далее – МВФ. Предоставление очередного транша приостановлено. Украина просрочила выполнение пяти маяков:

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— Создание Антикоррупционного суда;

— Быстрая, честная и массовая приватизация;

— Корректировка пенсионной реформы;

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— Реформа государственного управления;

— Открытие цивилизованного рынка земли.

Надеемся, что весной 2018 года Украина выполнит свои обязательства перед МВФ и очередной транш поступит. Продолжение сотрудничества с МВФ очень важно, ведь это сигнал инвесторам и всему Западу о том, что Украина продолжает движение вперед по пути реформ.

Проблемы между ГПУ и НАБУ. Наши западные союзники призывают не устраивать публичных выяснений отношений между антикоррупционными органами – меньше пиара, больше конкретных дел.

Планы на 2018 год. 2018 – предвыборный год. Нас ожидает небольшая потеря темпа реформ, большая политическая борьба и популизм. Но Антикоррупционный суд будет создан. Будут важные и хорошие новости по вопросу НАТО-Украина, ведь общий вектор на НАТО и ЕС останется неизменным. А на выборах в 2019 году пусть народ сам решит – правильно и в том ли направлении развивается и движется Украина.

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