Белый дом принял решение о запрете использования личных мобильных телефонов во время работы в Западном крыле, где находится власть президента США Дональда Трампа, всем сотрудникам. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Интерфакс-Украина .

"Безопасность и неприкосновенность технологических систем Белого дома являются приоритетом администрации Трампа, следовательно, начиная со следующей недели, в Западном крыле более не разрешается использовать личные устройства - ни гостям, ни персоналу", - сказала она.

Однако на служебных устройствах сотрудники могут продолжить работу. В то же время служащие беспокоятся из-за того, что при необходимости дети и иные члены семьи не смогут связаться с ними.

Принять решение о запрете потребовал глава аппарата Белого дома Джон Келли, аргументируя это соображениями безопасности.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, первая леди США Мелания Трамп решила, что самое старое дерево на лужайке Белого дома будет спилено .

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