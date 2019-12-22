Движение автомобилей по нему планируют запустить уже на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации в воскресенье, 22 декабря.

Отмечается, что подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию асфальтного покрытия, которое кладут на площади около 5000 квадратных метров. Асфальтобетон укладывают на современное гидроизоляционное покрытие, которое успешно используют при строительстве мостов и путепроводов в странах Европы. "В последующие дни – 23-26 декабря – будут асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко.

После этого состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, чтобы измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки", – говорится в сообщении. Указано, что делается все для того, чтобы запустить движение автомобилей по Шулявскому путепроводу уже в конце следующей недели.

Напомним, в начале декабря была установлена последняя секция Шулявского моста. Прогон весом в 540 тонн поднял и выставил в проектное положение голландский супердомкрат.

Также СМИ сообщали, что стоимость ремонта Шулявского моста поднялась до 1 млрд гривен, из которых из которых 716 млн выделено на строительные работы, а остальные средства – на оборудование и другие расходы.







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