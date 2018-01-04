Новые баки для мусора, которые сейчас устанавливают в Днепре,
соответствуют европейским требованиям и созданы по специальной
антитеррористической технологии. На сегодняшний день в Днепре уже
установлено около 500 таких урн Фото: dp.informator.ua Так,
заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко рассказал, что на
сегодняшний день уже установлено около 500 таких урн.В новых урнах
предусмотрены отдельные отсеки для мусора и для окурков, что
позволяет избежать возгорания. Бак открывается специальным ключом у
его днища, что облегчает сбор мусорных пакетов.Новые урны
соответствуют европейским требованиям и созданы по специальной
антитеррористической технологии: в случае попадания взрывоопасных
предметов изготовленная из оцинкованного металла и окрашенная в
покрасочной камере урна не разлетится в разные стороны.На
каждом из таких баков будет указан номер телефона, по которому
можно звонить в случае, если бак заполнился.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира