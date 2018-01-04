Новые баки для мусора, которые сейчас устанавливают в Днепре, соответствуют европейским требованиям и созданы по специальной антитеррористической технологии. На сегодняшний день в Днепре уже установлено около 500 таких урн Фото: dp.informator.ua Так, заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко рассказал, что на сегодняшний день уже установлено около 500 таких урн.В новых урнах предусмотрены отдельные отсеки для мусора и для окурков, что позволяет избежать возгорания. Бак открывается специальным ключом у его днища, что облегчает сбор мусорных пакетов.Новые урны соответствуют европейским требованиям и созданы по специальной антитеррористической технологии: в случае попадания взрывоопасных предметов изготовленная из оцинкованного металла и окрашенная в покрасочной камере урна не разлетится в разные стороны.На каждом из таких баков будет указан номер телефона, по которому можно звонить в случае, если бак заполнился. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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