ГФС заявила об урегулировании ситуации с митингующими на пунктах пропуска на украинско-польской границе

Пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме, все оформления въезда-выезда занимают менее часа, сообщила на своем сайте Государственная фискальная служба (ГФС).

"Относительно информации, которая распространялась в социальных сетях 4 января 2018 года об усложнении работы пунктов пропуска "Ягодин" Волынской таможни ГФС, а также "Рава-Русская" и "Кравец" Львовской таможни ГФС из-за митингов урегулирована", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, трафик автомобилей возобновлен, пропуск автомобилей происходит в штатном режиме.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до EUR500 (в аэропортах – до EUR1000) и весом до 50 кг сохраняются только для тех, кто въезжает в Украину не чаще раза в 72 часа и отсутствовал в Украине более 24 часов.