Дария ГОРСКАЯ, «ФАКТЫ»

Скандал в детском саду «Теремок» в Казатине на Виннитчине разгорелся ровно год назад. Тогда воспитательница ясельной группы 51-летняя Зоя Пиркл в присутствии родителей и детей закатила настоящую истерику. Выгнала свою новую помощницу, с которой не хотела работать, затем накричала на родителей, которые привели малышей в садик, а потом схватила одну из рыдающих от ужаса девочек и швырнула ее своим коллегам со словами: «Сами занимайтесь этими орущими детьми!» Напоследок она при малышах послала воспитателей матом и хлопнула дверью. В тот раз Зоя Пиркл получила от заведующей выговор. Однако вскоре стали всплывать еще более недопустимые факты ее обращения с детьми. Оказалось, она зачем-то обжигала малышам языки йодом и мылила им глаза — в наказание за плач. А к тем, кто не спит в тихий час, применяла методы воздействия, больше похожие на пытки: садилась крохам на ноги, связывала детишек простынями, заставляла двухлеток драить полы. Тогда, год назад, Зою Пиркл уволили. Но настырная воспитательница через суд добилась, чтобы ее восстановили на работе, да еще и выплатили компенсацию в размере 51 тысячи гривен.

В восемь утра в раздевалке группы «Пчелка» (теперь уже не ясельной, а младшей дошкольной) собираются малыши. Четырехлетние мальчики и девочки натягивают сменную обувь, чмокают мам и пап на прощание и радостно бегут в игровую комнату, откуда доносится веселая и шумная возня.

— Когда работала Зоя Пиркл, детского смеха тут слышно не было, — вздыхает Надежда Савинская, мама четырехлетнего Димы. — Из 25 детей, которые числились в группе, ходило меньше десяти — только те, кого не с кем было оставить дома. Мой сын каждое утро рыдал и просил не вести его в сад. Я думала, у ребенка адаптационный период. Но истерики не проходили год. Нам даже пришлось обращаться за помощью к психологу, потому что у ребенка случился нервный срыв. Я не могла даже представить, что на самом деле вытворяет с детьми воспитательница Зоя Пиркл.

— Никто не мог, — вздыхает еще одна мама Наталья Дамаскина. — Я тоже узнала, что воспитательница делала с моей дочерью, только спустя год. Как-то раз дочка повздорила со старшим братом, расплакалась. Я сделала ей замечание. «Мамочка, но ты же не будешь мне мазать язычок? У меня там нет вавочки, честно», — перепуганно сказала дочка. Я только пожала плечами: что за детские фантазии? А потом выяснилось, что Зоя Алексеевна изобрела новый метод борьбы с детским плачем: «ревешь — значит, вавка на языке». Заставляла малышей открывать рот и мазала языки йодом. Меня охватывает ужас при мысли, сколько раз моей Машеньке обжигали слизистую ротовой полости.

— Из тех семи-восьми приведенных в садик детей к обеду оставалось только четверо, — говорит Олеся Пономарева, мама Дианы. — Воспитательница названивала родителям и требовала забрать детей. Иногда — уже через час после того, как малышей приводили в садик. Причины придумывала самые разные. Мне, например, Зоя Алексеевна говорила, что Диана рыдает до кашля, или утверждала, что у нее температура. Я срывалась с работы, вела дочь в поликлинику, брала у врача справку, что она здорова, и назавтра вновь вела в садик. Диана замкнулась. Когда она только шла в ясли, была активная, общительная. А «благодаря» Зое Пиркл почти перестала разговаривать. После того как Зою Алексеевну уволили, дочка вновь стала дружелюбной и открытой. Но по утрам иногда спрашивает: а тети Зои в садике не будет? Тогда я пойду. Год прошел, а она помнит!

— Ее помнят даже те дети, у которых она лишь раз была на замене, — утверждает Анастасия Кирилюк, мама Катрины. — Моей Кате хватило одной такой замены. Зоя Алексеевна продержала детей целый день за партами со сложенными ручками. Ни поиграть, ни на улицу выйти им не позволили.

— А с моим старшим сыном Кириллом произошел вообще возмутительный случай, когда Зоя Пиркл была на замене, — возмущается Анна Немиривская. — Во время тихого часа ребенок попросился выйти в туалет. Зоя Алексеевна запретила ему вставать, пока остальные дети не проснутся. Сын терпел сколько мог, а потом описался. Представляете, в каком эмоциональном состоянии он вернулся домой? Я, конечно, пошла к воспитательнице за объяснениями. «Не помню ничего подобного», — пожала плечами та.

По словам родителей и коллектива детсада, Зоя Пиркл, воспитательница с 17-летним стажем, вполне способна владеть собой. Жестокость к детям она проявляет лишь тогда, когда никого нет рядом. Например, чтобы наказать детей, намылив им глазки, она закрывалась с малышами в ванной. Нянечки приходили в ужас от криков, которые оттуда доносились. Со взрослыми Зоя Алексеевна старалась быть спокойной и сдержанной. Но однажды все-таки сорвалась.

— Это было в мае прошлого года, — вспоминает мама маленькой Софии Катерина Коломийчук. — Я привела дочку в садик, а там — страшный крик. Я опаздывала на работу, следовательно решилась заглянуть в группу. «Доброе утро, Зоя Алексеевна. Можно завести Софийку?» — спрашиваю воспитательницу. «Закрой двери, — гаркнула она. — У нас тут выяснения!» Оказалось, воспитательница распсиховалась, потому что ей дали в помощь не ту нянечку, которую она хотела. Она кричала на нее, кричала на нас, а потом сорвалась на плачущей от страха двухлетней Кире. Схватила девочку и куда-то уволокла. Вернулась уже без ребенка…

— Мы с коллегой в то утро готовились к занятию, — говорит воспитатель средней группы Наталья Крыжановская. — Вдруг с грохотом распахивается дверь, врывается Зоя Алексеевна и швыряет нам Киру. «Сами занимайтесь этими орущими детьми!» Послала всех на три буквы и ушла. Я с трудом успокоила ребенка, привела обратно в ясельную группу. После этого Кира месяц не могла спокойно заснуть. Только дремала, сидя на кроватке. Боялась уснуть, когда рядом Зоя Алексеевна.

— Из-за того что Кира не могла спать днем, Зоя Пиркл во время тихого часа давала ей половую тряпку и заставляла мыть полы, — рассказывает заведующая детским садом Людмила Гаврилюк. — Я об этом узнала, когда мама девочки написала на мое имя жалобу. Родители организовали родительское собрание и потребовали призвать воспитательницу к ответу.

— Зоя Алексеевна тогда признала, что сорвалась, что не может справиться с детьми, — говорит Олеся Пономарева. — Пообещала пойти в отпуск и после него уйти на льготную пенсию. Мы поверили и не стали писать на нее заявление в полицию. Пожалели.

— После отпуска она, никого не предупредив, не вышла на работу, — говорит Людмила Гаврилюк. — На звонки не отвечала, нам пришлось безотлагательно искать замену. Вечером Зоя Пиркл явилась в сопровождении корреспондента местной газеты «РІА Козятин», которого она почему-то называла своим адвокатом. Сказала, что писать объяснительную о своем прогуле не собирается. И без предупреждения ушла на больничный. 23 дня провела в психиатрической больнице.

— Мы тогда провели служебное расследование, — рассказала «ФАКТАМ» начальник Управления образования и спорта Казатинского горсовета Елена Касаткина. — Факты насильственных действий со стороны Зои Пиркл по отношению к детям подтвердились. Мы рекомендовали администрации «Теремка» привлечь воспитательницу к административному наказанию. Один выговор у нее уже был. После издевательств над детьми был бы и второй, но его не успели дать, так как Зоя Пиркл была уволена за прогул, который она так и не пожелала объяснить.

— Даже после только, что она сделала детям, коллективу и мне лично (воспитательница везде писала жалобы, что я сживаю ее со свету), я пожалела ее и предложила разойтись по соглашению сторон, — говорит Людмила Гаврилюк. — Чтобы она могла получить денежную компенсацию и не испортить трудовую книжку. Зоя отказалась. И тогда я вынуждена была ее уволить. В ответ она подала в районный суд иск о незаконном увольнении, но проиграла дело. Мы вздохнули свободно.

— Поначалу мне было очень трудно вести ту группу, где работала Зоя Алексеевна, — признается нынешняя воспитательница младшей группы Елена Гнатюк. — Дети, которые тогда были в яслях, только боялись, плакали. Но вскоре они привыкли к тому, что с ними играют, не наказывают, не издеваются. Теперь у нас здесь совсем другая атмосфера. Сами посмотрите.



* За тот год, что в группе «Пчелка» не работает воспитательница Зоя Пиркл, дети успокоились. Они с удовольствием ходят в детсад, играют и общаются

Я заглянула в группу. Мальчишки мирно играли с машинками, девочки бежали показывать мне своих кукол. Ни один ребенок не плакал. Несколько ребятишек подбежали к Елене Васильевне и обняли ее.

— Конечно, теперь детки наперебой просятся в садик, — говорит Надежда Савинская. — Им здесь спокойно, весело, хорошо. Да и мы успокоились. Оказалось, рано. Зоя Пиркл подала апелляцию — и выиграла ее! Это был гром между ясного неба. Когда мы узнали, что решением Апелляционного суда Винницкой области ее восстановили на работе, мы единогласно решили, что не пустим ее в группу. Утром все вместе собрались перед входом в детский сад.



* Когда родители узнали, что Зою Пиркл восстановили на работе, они устроили пикет, заблокировав ей вход

— Зоя Алексеевна пришла в сопровождении того же адвоката-журналиста, — говорит Анастасия Кирилюк. — Мы пытались воззвать к ее совести. Говорили, что она не может работать с детьми, что ее методы воспитания — высаживать плачущих детей на шкафчики или связывать их — это садизм. Более того, она вообще не должна быть воспитателем, так как имеет психоневрологическое заболевание. Воспитательница обозлилась на нас и накатала на родителей жалобу в отдел образования, мол, мы не даем ей работать. Но нам, честно говоря, все равно. Пусть жалуется. Тут уже стоит вопрос о жизни и здоровье наших детей.

— Для меня решение Апелляционного суда стало ударом, — признается Людмила Гаврилюк. — И оно совершенно безосновательное! Например, в решении указано, что мы не попросили объяснений у Зои Пиркл касательно ее прогула. Но ведь в материалах дела есть протокол об ее отказе давать объяснения, подписанный свидетелями. Или еще: судья считает, что мы нарушили права воспитательницы, не пригласив ее на заседание профкома, где решался вопрос о ее неподобающем поведении и увольнении. Однако мы отправляли их заказным письмом с уведомлением. В материалах дела есть почтовые квитанции с подписью Зои Пиркл о том, что она получала наши письма. Больше только меня поразило, что свидетелем в Апелляционном суде была главный редактор «РІА Козятин» Татьяна Лозинская, которая вообще не имеет никакого отношения ни к этой истории, ни к нашему садику вообще. Главный редактор не была свидетелем в суде первой инстанции. Непонятно, почему ее пригласили на апелляцию.

Лозинская облила меня грязью, оклеветала. А судья, который, как мне показалось, вообще незнаком с материалами и документами по этому делу, вынес решение, руководствуясь лишь эмоциями Лозинской. Посчитал, что у меня с Зоей Пиркл личный конфликт и я ее уволила. Почему он обязал меня выплатить ей именно 51 тысячу гривен компенсации за вынужденный прогул, я тоже не поняла. Зарплата за десять месяцев, в течение которых она отсутствовала, составила бы 47 тысяч гривен. Еще четыре тысячи — это что, нравственный убыток? Кстати, в комментарии журналистам «1+1» спикер Апелляционного суда подтвердил, что Зоя Пиркл была в день прогула в психбольнице. Как можно допускать к работе с детьми психически больного человека?

— У меня был микроинсульт на работе, — возмущенно говорила Зоя Пиркл журналисту телеканала «Украина». — Понабирали плачущих детей в садик, приводят по семь — десять человек в день. Что тогда происходит в группе? Дети в крике, визги. А потом воспитательница виновата!

При этом свои методы воспитания Зоя Алексеевна не отрицает и считает их приемлемыми.

«ФАКТЫ» также попытались связаться с воспитательницей по телефону. Она сообщила, что находится на приеме у врача и не собирается тратить свое время на общение с прессой.

На днях Зоя Пиркл ушла в отпуск. Тем временем Людмила Гаврилюк подала в Верховный суд Украины кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Винницкой области. Родители со своей стороны написали в полицию и прокуратуру заявления о том, что воспитательница совершала насильственные действия в отношении детей и издевалась над ними.

— Каждый день кто-то приходит ко мне по этому делу, — рассказывает начальник Управления образования и спорта Казатинского горсовета Елена Касаткина. — То родители младшей группы — с коллективной просьбой не допустить Зою Пиркл на занятия, то родители остальных групп — с просьбой не переводить эту воспитательницу к ним. Потом приходит Зоя Алексеевна с жалобами на то, что ее не пускают на работу. Я спрашивала: как вы собираетесь там работать, если вас не принимает коллектив, боятся дети и не пускают родители? Будете приходить и сидеть на лавочке? Зоя Алексеевна ответила: «На коллектив и родителей мне плевать. Но я все равно буду работать, потому что я люблю детей». Такая вот у нее любовь. Теперь вся наша надежда на Верховный суд.