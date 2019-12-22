Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили ликвидировать его же должность. Соответствующая петиция № 22/081236-эп появилась на сайте президента.

Свою позицию автор петиции обосновал историческими традициями, для которых должность президента не является нормой. Предлагаю ликвидировать должность Президента Украины, как лишнюю и особенно опасную должность для государства Украина. Это подтверждает история независимой Украины с 1991 года и по этот день.

Наш менталитет, это казацкий круг-парламент. А монарший-президентский строй изначально ненавистный и порочный для Украины, - пишет автор петиции.

Документ был опубликован 20 декабря и набрал 27 голосов из 25 тыс. Необходимых. До окончания сбора подписей осталось 90 дней.

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