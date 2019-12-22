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Принц Гарри перевоплотился в Санта-Клауса чтобы поздравить детей-сирот
22.12.2019 19:01
Принц Гарри перевоплотившись в Санта-Клауса поздравил британских детей-сирот с Рождеством Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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