Рынки акций Европы активно растут

Фондовые индексы Западной Европы в четверг активно растут, несмотря на то, что евро снова близок к максимуму за три года в паре с долларом США. Инвесторы оценивают статданные из еврозоны и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 17:00 кв поднялся на 0,7%, до 392,95 пункта, он близок к максимуму за две недели.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,3% и обновил исторический максимум. Французский CAC 40 вырос на 0,4%, германский DAX - на 1,3%, испанский IBEX 35 - на 1,6%, итальянский FTSE MIB - на 2,3%.

Как стало известно в четверг, сводный индекс деловой активности в еврозоне в декабре вырос до максимального уровня почти за семь лет. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в прошлом месяце увеличился до 58,1 пункта с 57,5 пункта месяцем ранее, предварительные данные указывали на рост до 58 пунктов.

Индекс в сфере услуг увеличился с 56,2 до 56,6 пункта.

В Германии сводный PMI подскочил до максимальных с 2011 года 58,9 пункта с 57,3 пункта в ноябре, в сфере услуг индикатор вырос до 55,8 с 54,3 пункта.

Согласно окончательным данным, во Франции сводный PMI снизился в декабре с 60,3 пункта до 59,6 пункта. PMI в сфере услуг опустился до 59,1 с 60,4 пункта.

Британский сводный PMI в декабре увеличился до 54,9 с 54,8 пункта. В сервисной отрасли индикатор повысился до 54,2 с 53,8 пункта, оказавшись лучше прогнозов.

Цена бумаг британской группы компаний Whitbread, владеющей сетью отелей Premier Inn и сетью кофеен Costa Coffee, увеличилась на 1%. Компания сообщила о том, что ее новым председателем совета директоров станет Адам Крозье, ранее возглавлявший правление телеканала ITV и занимавший пост CEO рекламного агентства Saatchi & Saatchi.

Превысившие прогнозы данные о продажах автомобилей в США поддержали рост акций европейских автопроизводителей, отраслевой индекс Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts вырос на 1,8%, до максимума с ноября.

Капитализация нефтедобывающих компаний растет благодаря подъему нефтяных котировок. Стоимость акций BP Plc увеличивается на 0,9%, Royal Dutch Shell - на 0,7%, Statoil - на 1,3%. Отраслевой индекс нефтегазовых компаний поднялся на 1%.

Акции британского ритейлера Debenhams Plc рухнули на 16,8% после заявления о том, что продажи сети в первую неделю после Рождества не оправдали прогнозов, несмотря на существенные скидки.

Курс ценных бумаг Air France-KLM опустился на 1,1%. Профсоюзы пилотов SNPL, SPAF и Alter планируют провести забастовку 11 января. Во вторник один из пилотов Air France отказался взлетать из соображений безопасности, и компания заменила его.

Капитализация дискаунтера EasyJet Plc упала на 1,7%. Компания намерена увеличить авиапарк с текущих 280 до более чем 300 самолетов до конца весны 2018 года.