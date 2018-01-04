В белорусском Светлогорске трое мальчиков трех–четырех лет ушли из детского сада и сели в поезд, направлявшийся в соседний город Жлобин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Малышей нашли в поезде Фото: pixabay.com "Сообщение от одного из родителей о том, что, придя в детский сад за трехлетним сыном, он не нашел ребенка, поступило в 17.30. Сразу же поступил звонок от другого родителя, который рассказал, что в дошкольном учреждении его жена также не смогла найти ребенка", – цитирует издание представителя Светлогорского РОВД Дмитрия Исаенко.На место происшествия прибыли правоохранители, к поиску подключили средства массовой информации.В 18.11 детей нашли. Они ехали в дизель-поезде, который направлялся в город Жлобин.Машинист поезда Евгений Новик в комментарии изданию Tut.by рассказал, что детей в поезде сразу же обнаружили. Они сказали, что едут к родителям в другой город, потому что те не забрали их из детского сада. После того как Новик связался с дежурным по депо, было принято решение сопровождать детей до Жлобина, где их уже ждали сотрудники милиции."Все это время мой помощник находился в вагоне и смотрел за детьми, чтобы они нигде не вышли. А выйти они пытались. Был между них самый бойкий Федор. На станции Мормаль он вдруг подскочил и крикнул: "Все, пацаны, погнали!" Хорошо, что помощник был рядом", – рассказал машинист.Малыши были доставлены домой в тот же вечер. Правоохранители начали расследование факта пропажи детей из детского сада. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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