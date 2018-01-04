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В Беларуси трое малышей сбежали из детского сада и отправились кататься на поезде
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04.01.2018 19:53
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В белорусском Светлогорске трое мальчиков трех–четырех лет ушли из
детского сада и сели в поезд, направлявшийся в соседний город
Жлобин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Малышей
нашли в поезде Фото: pixabay.com "Сообщение от одного из родителей
о том, что, придя в детский сад за трехлетним сыном, он не нашел
ребенка, поступило в 17.30. Сразу же поступил звонок от
другого родителя, который рассказал, что в дошкольном учреждении
его жена также не смогла найти ребенка", – цитирует издание
представителя Светлогорского РОВД Дмитрия Исаенко.На место
происшествия прибыли правоохранители, к поиску подключили средства
массовой информации.В 18.11 детей нашли. Они ехали в дизель-поезде,
который направлялся в город Жлобин.Машинист поезда Евгений Новик в
комментарии изданию Tut.by рассказал, что детей в поезде сразу
же обнаружили. Они сказали, что едут к родителям в другой город,
потому что те не забрали их из детского сада. После того как Новик
связался с дежурным по депо, было принято решение сопровождать
детей до Жлобина, где их уже ждали сотрудники милиции."Все это
время мой помощник находился в вагоне и смотрел за детьми, чтобы
они нигде не вышли. А выйти они пытались. Был между них самый
бойкий Федор. На станции Мормаль он вдруг подскочил и крикнул:
"Все, пацаны, погнали!" Хорошо, что помощник был рядом", –
рассказал машинист.Малыши были доставлены домой в тот же вечер.
Правоохранители начали расследование факта пропажи детей из
детского сада.
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