Президент "Киевстара" уточнил, что налоговики пришли без оружия и без масок, но в их составе "пришли сразу четыре налоговых майора!"

Об этом президент компании Петр Чернышов сообщил в Facebook 4 января.

"Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам постановление Шевченковского районного суда Киева о разрешении провести обыск нашего офиса", - написал он.

Президент "Киевстара" уточнил, что налоговики пришли без оружия и без масок, но в их составе "пришли сразу четыре налоговых майора!".

"Что же они ищут в таком большом составе? Три договора, заключаемых очень давно еще прошлым руководством компании, которые уже прекратили действие, и пару десятков дополнительных документов к ним" , - добавил Чернышов.

Он напомнил, что уже почти 2 года идет суд "Киевстара" с Государственной фискальной службой, которая считает, что оператор недоплатил в казну Украины почти 1,5 млрд грн.

"Мы считаем, что это дело вымышленное, ведь компания всегда исправно и в полном объеме перечисляет все налоги и сборы в бюджет страны. Не зря нас регулярно называют налогоплательщиком №1 в сфере связи и одним из крупнейших налогоплательщиков страны", - заявил Чернышов.

По его словам, за 20 лет работы «Киевстар» заплатил в казну 52 млрд грн различных налогов и сборов.

"Мы никогда не отказывались предоставлять документы и отвезли в суд целый грузовик (это не шутка!) доказательств, однако, по всей видимости, суд счел это недостаточным и 26.12.2017, ничего нам не сказав, дал налоговым инспекторам дозволение на обыск и изъятие документов", - отметил Чернышов.

Напомним, в мае прошлого года Государственная фискальная служба расследовала производства по уклонению ЧАО "Киевстар" от уплаты налогов на сумму более 2,3 млрд грн.

Ранее ГФС обвинила "Киевстар" в неуплате налогов на сумму 1 млрд грн.