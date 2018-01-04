Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) исполнительного комитета Одесского городского совета запретила посещение не привитыми от кори детьми школ и детских садов.

Как сообщила в четверг пресс-служба горсовета, такое решение комиссия приняла 28 декабря 2017 года на внеочередном заседании.

«Комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение о необходимости запрета посещения детских дошкольных учреждений и школ не привитыми от кори детьми с целью недопущения вспышек кори в организованных детских коллективах», — говорится в сообщении мэрии.

Кроме того, горсовет создал при департаменте здравоохранения Одесского горсовета оперативный штаб по реагированию на ситуацию с распространением кори и других инфекционных заболеваний.

В настоящее время школьники находятся на зимних каникулах. Поэтому горсовет со ссылкой на медиков рекомендует родителям не привитых от кори детей использовать это время для проведения иммунизации. Также в сообщении отмечается, что вакцина КПК «Приорикс» от кори, паротита и краснухи есть во всех детских поликлиниках Одессы.

По данным мониторинга инфекционной заболеваемости на 22 декабря 2017 года, диагноз «корь» подтвержден у 597 одесситов, из них 373 – дети.

По состоянию на 27 декабря 2017 года, в Одессе зарегистрировано 12 вспышек кори, в том числе, две – в организованных детских коллективах.

В Одессе уровень охвата прививками от кори детей в возрасте 1 года составляет 95,6%, 2 года и старше — 76,8%, 6 лет — 91%, 7 лет — 92,1%. В иммунизации от кори нуждаются еще около 5 тыс. детей.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира