Владимир Балух голодает 100-й день

Об этом Москалькова заявила журналистам в Киеве во вторник, 26 июня.

"По заключению врачей, нет угроз его жизни. Я сама планирую его посетить и увидеть лично, в каком он состоянии. Но я считаю, что когда человек голодает столько времени, конечно, это опасно" , - цитирует российскую омбудсмена "Общественное".

Москалькова добавила, что планирует посетить Балуха в СИЗО Крыму после того, как приедет в колонию к политзаключенного Олега Сенцова на север России.