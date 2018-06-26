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Омбудсмен РФ заявляет, что жизни Украинской Балуха ничего не угрожает
26.06.2018 14:38
Омбудсмен РФ заявляет, что жизни Украинской Балуха ничего не угрожает
Владимир Балух голодает 100-й день
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что угроз жизни заключенному в Крыму Украинский Владимира Балуха нет.
Омбудсмен РФ заявляет, что жизни Украинской Балуха ничего не угрожает Фото: facebook.com/zair.smedlya

Об этом Москалькова заявила журналистам в Киеве во вторник, 26 июня.

"По заключению врачей, нет угроз его жизни. Я сама планирую его посетить и увидеть лично, в каком он состоянии. Но я считаю, что когда человек голодает столько времени, конечно, это опасно" , - цитирует   российскую омбудсмена "Общественное".

Москалькова добавила, что планирует посетить Балуха в СИЗО Крыму после того, как приедет в колонию к политзаключенного Олега Сенцова на север России.

Напомним, по словам адвокат Украинский Владимира Балуха, который голодает в заключении в оккупированном Крыму, Ольги Динзе, состояние ее подзащитного ухудшилось 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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