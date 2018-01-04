По словам адвоката экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко Петра Бойко, дело в отношении бывшего парламентария состоит из 200 томов. Мартыненко подозревают в злоупотреблениях при выполнении контракта купли-продажи уранового концентрата для государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" Фото: Радіо Свобода / Twitter Отмечается, что об окончании расследования объявили в четверг. Стороне защиты передали материалы дела для ознакомления. Бойко подчеркнул, что только в деле 200 томов. Мартыненко подозревают в злоупотреблениях при выполнении контракта купли-продажи уранового концентрата для государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" через австрийскую компанию Steuermann и завладении имуществом госпредприятия "Энергоатом". По словам главы САП Назара Холодницкого, бывшему нардепу грозит до 12 лет лишения свободы.22 апреля Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Мартыненко в виде личного поручительства. За него вступились 18 политиков.Экс-нардепа обязали сообщать об изменении места жительства, являться на вызовы для проведения следственных действий и воздерживаться от общения с рядом лиц, фигурирующих в материалах подозрения, а также сдать паспорта для выезда за границу. Последнее обязательство отменили 6 декабря. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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