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Адвокат Мартыненко сообщил, что САП и НАБУ завершили расследование дела против экс-нардепа
04.01.2018 20:00
По словам адвоката экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко Петра Бойко, дело в отношении бывшего парламентария состоит из 200 томов. Мартыненко подозревают в злоупотреблениях при выполнении контракта купли-продажи уранового концентрата для государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" Фото: Радіо Свобода / Twitter

Отмечается, что об окончании расследования объявили в четверг. Стороне защиты передали материалы дела  для ознакомления.

Бойко подчеркнул, что только в деле 200 томов.

Мартыненко подозревают в злоупотреблениях при выполнении контракта купли-продажи уранового концентрата для государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" через австрийскую компанию Steuermann и завладении имуществом госпредприятия "Энергоатом". По словам главы САП Назара Холодницкого, бывшему нардепу грозит до 12 лет лишения свободы.22 апреля Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Мартыненко в виде личного поручительства. За него вступились 18 политиков.Экс-нардепа обязали сообщать об изменении места жительства, являться на вызовы для проведения следственных действий и воздерживаться от общения с рядом лиц, фигурирующих в материалах подозрения, а также сдать паспорта для выезда за границу. Последнее обязательство отменили 6 декабря.

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