Один из таких продуктов – свекла. Следует напомнить, какую пользу она способна принести нашему здоровью.

7 причин полюбить свеклу

1. Свекла – это не только борщ и селедка под шубой. Из этого корнеплода можно приготовить чипсы, мармелад и даже мороженое.

2. Она содержит витамины группы В, PP, калий, магний, железо, медь, йод, магний и другие минералы. Свекла оказывает общеукрепляющее действие на организм, улучшает пищеварение и улучшает обмен веществ.

3. Свеклу используют в качестве профилактики онкологических заболеваний, так как в ее составе содержатся пигменты бетацианиды, которые тормозят рост раковых клеток. Из-за низкой калорийности свекла часто становится основой для диетического питания. Она имеет мягкое слабительное свойства, отлично выводит шлаки и токсины из организма.

4. Свекла – отличное кровоочищающее средство, ее активно применяют для лечения анемии. Она также очищает почки.

5. В свекле содержатся органические соединения, которые благотворно влияют на сосуды головного мозга. Тем самым, этот корнеплод является профилактическим средством против слабоумия.

6. Известны свойства свеклы омолаживать наш организм и повышать выносливость у спортсменов во время соревнований.

7. Свекла содержит фолиевую кислоту и помогает усвоение организмом витамина Д. Этот овощ улучшает работу сердца, очищает печень и снижает артериальное давление.

Вареная или сырая?

Свежая свекла имеет низкий гликемический индекс, потому такой вариант употребления ее предпочтителен. Вареная свекла имеет высокий гликемический индекс, да и углеводы из сложных при варке становятся простыми. От высокой температуры витамины из свеклы также все пропадают. Вареная свекла лучше очищает кишечник и переваривается желудком.

Кому противопоказана свекла

Тем, у кого имеются хронические заболевания органов пищеварения, употребление свеклы противопоказано. Особенно если заболевания сопровождаются синдромом повышенной кислотности.

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