Управление подчиняется министру обороны

"Основная цель создания новой структуры - наладить эффективную систему медицинского обеспечения в соответствии с потребностями Вооруженных сил Украины и стандартам НАТО. Центральное военно-медицинское управление Вооруженных Сил Украины расформировано, а Военно-медицинский департамент Минобороны находится в процессе расформирования", - сообщается на сайте Министерства обороны.

Отмечается, что Главное военно-медицинское управление является органом военного управления, который предназначен для организации медицинского обеспечения ВСУ, управления медицинской службой ВСУ, участия в обеспечении реализации государственной политики в области охраны здоровья военнослужащих, членов их семей, ветеранов войны и других категорий граждан, определенных законодательством Украины.

Управление подчиняется министру обороны. По вопросам планирования, применения, управления силами и средствами медицинской службы ВСУ и их подготовки Главное управление подчиняется начальнику Генштаба - Главнокомандующему ВСУ.

Временно исполняющим обязанности начальника Главного военно-медицинского управления назначен начальник медицинской службы ВСУ, полковник медицинской службы Александр Охонько.