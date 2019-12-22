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Украинец снова вошел в Совет директоров Международного зеленого креста
22.12.2019 20:51
Украинец Максим Тимошенко снова вошел в Совет директоров Международного зеленого креста
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
директоров
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