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Налоговики обыскали главный офис "Киевстара"
04.01.2018 20:06
Президент компании считает, что причиной обыском мог стать иск ГФС.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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