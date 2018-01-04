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Налоговики обыскали главный офис "Киевстара"
04.01.2018 20:06
Президент компании считает, что причиной обыском мог стать иск ГФС.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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гфс
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