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В Харькове произошло ДТП, трое полицейских пострадали
22.12.2019 21:09
В Харькове произошло ДТП, в результате которого пострадали четверо человек, в том числе трое полицейских Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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