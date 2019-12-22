Нове фото королеви Єлизавети з 6-річним принцом Джорджем підкорило шанувальників
22.12.2019 21:15
До католицького Різдва залишилося всього 3 дні, і днями королівська сім'я вирішила зібратися разом. Єлизавета II, принц Чальз, принц Вільям і Джордж приготували різдвяний пудинг в рамках нового проекту «Разом на Різдво», який спрямований на підтримку Королівського британського легіону.
Нагадаємо, Королівський британський легіон - це організація ветеранів війн в Великобританії, створена для надання допомоги ветеранам і сім'ям загиблих.
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Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal)