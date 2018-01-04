Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не выявил признаков нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде распространения информации, которая является неправдивой из-за способа ее изложения, относительно использования названия «дитинолог» при рекламировании услуг педиатра.

Соответствующая информация содержится в рекомендационных разъяснениях комитета, предоставленных заявителю ООО «Медицинский центр «Добробут-Поликлиника» и обнародованных на сайте ведомства.

Согласно информации, предоставленной заявителем комитету, «дитинология» — это мультифункциональный подход, который предусматривает многовекторную экспертизу как со стороны больницы, которая содержит полный набор больничного функционала, так и со стороны врача, который лечит не отдельные органы/части тела, а ребенка в целом, предоставляя помощь и в диагностике, и в лечении, и в сопровождении больного и в его выздоровлении.

«Таким образом, понятие педиатрия и дитинология являются тождественными», — отмечено в документе.

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