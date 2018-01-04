Министр иностранных дел Павел Климкин подчеркнул, что за два года только 88 украинцев получили в Польше статус беженцев, при этом почти 300 тыс. граждан Украины получили разрешения на работу, более 2 млн – польские визы.

Климкин на странице в Twitter назвал очень привлекательным для польской экономики соотношение украинцев, которые за последние два года получили в этой стране статус беженцев, и тех, кто поехал туда работать, информирует еizvestia.com.

«Беженцы – это категория международного права. Им нужно помогать. За два года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тыс. получили разрешения на работу, а больше 2 млн – визы, потратив несколько миллиардов евро (польская статистика). Мне как математику такое соотношение кажется очень привлекательным для польской экономики. Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши», – отметил он.

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/klim.jpg" title="Украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши, — Климкин" alt="Украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши, — Климкин" width="460" height="429"size-full wp-image-4665194" srcset="http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/klim.jpg 460w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/klim-112x104.jpg 112w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/klim-300x280.jpg 300w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" />

Спикер польского правительства Иоанна Копчинская 30 декабря заявила, что Польша долгое время принимала «беженцев из Украины», где идет война. По словам Копчинской, создается чувство, что Еврокомиссия не заметила этого шага.

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Посольство Украины в Польше 31 декабря 2017 года заявило, что за 10 месяцев 2017 года статус беженца в Польше получили 56 украинцев, а 175 украинцам присвоили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. В 2016 году статус беженца присвоили 32 украинцам, а 64 признаны лицами, которые нуждаются в дополнительной защите.

1 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна принимает десятки или сотни тысяч украинских беженцев, и это помогает снизить напряжение на востоке ЕС.

3 января он сказал, что Польша за последнее время приняла 1,5 млн украинцев.

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