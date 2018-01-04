Премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 декабря официально
распорядился исключить вице-премьер-министра РФ Виталия Мутко из
состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по
футболу 2018 года. Мутко официально покинул набсовет оргкомитета ЧМ
по футболу Фото: ЕРА Соответствующее
распоряжение опубликовано на портале официальной правовой
информации 4 января.Вместо Мутко пост председателя оргкомитета
займет представитель РФ в ФИФА Алексей Сорокин, который будет
одновременно гендиректором и главой оргкомитета.5 декабря решением
исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) прежний
министр спорта РФ Мутко был пожизненно отстранен от любого
участия в Олимпиадах. Дисквалификация связана
с допинговым скандалом, в котором оказалась замешана Россия
после зимних Игр в Сочи 2014 года.25 декабря Мутко заявил, что на
шесть месяцев приостановил работу в качестве президента Российского
футбольного союза (РФС), потому что подал апелляцию в
Спортивный арбитражный суд Лозанны на решение МОК.В ФИФА заявили,
что Мутко приостановил работу в качестве президента РФС в
интересах подготовки к чемпионату мира по футболу 2018
года.Чемпионат мира по футболу 2018 года будет проходить в 11
городах России с 14 июня по 15 июля, а конец состоится на стадионе
"Лужники" в Москве. Сборная Украины не смогла пробиться на
турнир.
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