Премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 декабря официально распорядился исключить вице-премьер-министра РФ Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Мутко официально покинул набсовет оргкомитета ЧМ по футболу Фото: ЕРА Соответствующее распоряжение опубликовано на портале официальной правовой информации 4 января.Вместо Мутко пост председателя оргкомитета займет представитель РФ в ФИФА Алексей Сорокин, который будет одновременно гендиректором и главой оргкомитета.5 декабря решением исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) прежний министр спорта РФ Мутко был пожизненно отстранен от любого участия в Олимпиадах. Дисквалификация связана с допинговым скандалом, в котором оказалась замешана Россия после зимних Игр в Сочи 2014 года.25 декабря Мутко заявил, что на шесть месяцев приостановил работу в качестве президента Российского футбольного союза (РФС), потому что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны на решение МОК.В ФИФА заявили, что Мутко приостановил работу в качестве президента РФС в интересах подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.Чемпионат мира по футболу 2018 года будет проходить в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, а конец состоится на стадионе "Лужники" в Москве. Сборная Украины не смогла пробиться на турнир. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки мутко футболу оргкомитета года мира Теги: мир