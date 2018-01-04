Сотрудники налоговой провели обыски в главном офисе компании "Киевстар". Об этом в сети Facebook написал президент компании "Киевстар" Петр Чернышев, передает

"Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам постановление Шевченковского районного суда г. Киева о разрешении провести обыск нашем офисе. В их составе пришли сразу четыре налоговых майора", - написал П.Чернышов.

Он добавил, что налоговики искали три договора, "заключенных очень давно, еще прошлым руководством компании и уже прекративших действие, и пару десятков дополнительных документов к ним".

"Мы считаем, что это дело придумано, так как компания всегда исправно и в полном объеме перечисляет все налоги и сборы в бюджет страны", - резюмировал П.Чернышов.

Напомним, Апелляционный суд Сумской области в рамках дела о финансировании терроризма со стороны компаний семейного бизнеса нардепа Сергея Рыбалки оставил под арестом имущество и деньги, изъятые во время обысков.





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