Во вторник, 26 июня, в Харькове убили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Утром около расположенной в центре города квартиры по месту жительства мужчины в возрасте 46 лет соседи обнаружили его тело с признаками насильственной смерти.

На место прибыла следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и руководство отдела. Сотрудники правоохранительных органов нашли на теле признаки насильственной смерти в виде ножевого ранения.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, в Харькове девочку в возрасте 13 лет, родителей которой застрелили утром в воскресенье, 24 июня, госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением. В настоящее время она находится в состоянии средней тяжести.

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