У Анни Седокової і латвійського баскетболіста Яніса Тіммі, схоже, справжня любов. Вони постійно проводять час разом і признаються один одному в коханні у соціальних мережах.



Днями Анна поділилася новою спільною фотографією з бойфрендом.



"Погода похмура, а ми веселі, тому що їдемо на оглядини в наш уже рідний притулок для собак. Веземо подарунки і ласощі від нас і наших рідних, які замість квітів, приносили конвертики з грошима, на які ми зробили вже багато хороших справ ❤️ Дякую вам, мої друзі ❤️", - підписала спільне фото ексвіагрянка.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 22 Гру 2019 р. о 4:39 PST

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