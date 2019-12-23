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Її не впізнати! Анна Седокова без макіяжу виклала нове фото з бойфрендом
23.12.2019 01:12
У Анни Седокової і латвійського баскетболіста Яніса Тіммі, схоже, справжня любов. Вони постійно проводять час разом і признаються один одному в коханні у соціальних мережах.

Днями Анна поділилася новою спільною фотографією з бойфрендом.

"Погода похмура, а ми веселі, тому що їдемо на оглядини в наш уже рідний притулок для собак. Веземо подарунки і ласощі від нас і наших рідних, які замість квітів, приносили конвертики з грошима, на які ми зробили вже багато хороших справ ❤️ Дякую вам, мої друзі ❤️", - підписала спільне фото ексвіагрянка.

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Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)


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