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Украинский нардеп налепил на свой "Мерседес" российский триколор
04.01.2018 20:14
Украинский нардеп налепил на свой "Мерседес" российский триколор По теме:

В российской столице заметили Mercedes-Benz S500 на украинский номерах. Но желто-голубой флаг заклеен российским триколором, передает со ссылкой на .

Фото опубликовал на своей странице в социальной сети народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам правовой политики и правосудия Андрей Лозовой.

"Этот автомобиль видели в Москве на Кутузовском проспекте. Флаг Украины - заклеен. Номера Верховной Рады ездят столицей оккупантов", - написал нардеп.

У Mercedes-Benz S500 номера Верховной Рады - АА 0070 . По словам Андрея Лозового, авто с такими номерами зарегистрированы на внефракционного депутата Юрия Деревянка.

Он был помощником депутатов-регионалов Николая Демьянкв и Василия Хмельницкого.

На улицы появился белый автомобиль с номерами "СПИКЕР". Фото опубликовал Александр Белинский в Facebook







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