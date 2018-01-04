Украинский нардеп налепил на свой "Мерседес" российский триколор По теме: В российской столице заметили Mercedes-Benz S500 на украинский номерах. Но желто-голубой флаг заклеен российским триколором, передает со ссылкой на . Фото опубликовал на своей странице в социальной сети народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам правовой политики и правосудия Андрей Лозовой. "Этот автомобиль видели в Москве на Кутузовском проспекте. Флаг Украины - заклеен. Номера Верховной Рады ездят столицей оккупантов", - написал нардеп. У Mercedes-Benz S500 номера Верховной Рады - АА 0070 . По словам Андрея Лозового, авто с такими номерами зарегистрированы на внефракционного депутата Юрия Деревянка. Он был помощником депутатов-регионалов Николая Демьянкв и Василия Хмельницкого. На улицы появился белый автомобиль с номерами "СПИКЕР". Фото опубликовал Александр Белинский в Facebook











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