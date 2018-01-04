Увлечение биткоинами привлекло внимание и к другим криптовалютам, наподобие лайткоинов и эфириума, а также криптовалюте ripple, которую эксперты считают серьезным конкурентом биткоину.

Согласно CNN, стоимость ripple возросла буквально в последние несколько недель, из-за чего она стала второй по стоимости криптовалютой мира после биткоина. Отметим, что последний после необычайно бурного декабря цена биткоина составила ни много ни мало $15 000.

Ripple отличается тем, что ее поставка в основном контролируется только одной компанией, базирующейся в Сан-Франциско Ripple. Имеются сообщения о том, что нынешние и бывшие руководители Ripple становятся миллиардерами ввиду ее недавнего бума.

Криптовалюта Ripple была запущена в 2012 году для облегчения глобальных финансовых операций. От других цифровых валютных платформ она отличается подключениями к официально зарегистрированным банкам. Среди компаний, использующих платформу Ripple, есть Santander (SANPRA), Bank of America (BAC) и UBS (UBS).

В последние недели технологию Ripple приняли компании финансовых услуг Японии и Южной Кореи, повышая тем самым стоимость данной криптовалюты.

По словам Стивена Погава, главы отдела исследований в инвестиционной фирме Blockchain Momentum, ripple и некоторые другие криптовалюты имеют относительно низкие комиссионные сборы, что и обеспечило им слава, когда люди начали искать альтернативы биткоину.

Изначально было создано 100 миллиардов монет ripple, причем 38 миллиардов из них находятся на данный момент в обращении. Руководство ripple может выпускать до миллиарда монет в месяц, что, по прогнозам Погава, способно перенасытить рынок.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира