|Експерти розсекретили, яка насправді мама з Кейт Міддлтон
|23.12.2019 06:05
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Експерт з мови тіла Патті Вуд проаналізував поведінку Кейт Міддлтон, коли герцогиня перебуває поряд з дітьми:
«Кожен раз, коли ми бачимо Кейт з дітьми, стає очевидним, що вони завжди для неї в пріоритеті. Її погляд завжди прикутий до дітей. Замість того, щоб звертати увагу на репортерів і камери, Кейт спілкується з дітьми».
Герцогиня також не намагається грати на камеру:
«Ми часто бачимо, як сміються Кейт і Вільям на фотографіях. Ці заразливі усмішки говорять про спонтанні радості».
Міддлтон переживає за своїх дітей, тому часто нахиляється до них, щоб зрозуміти, чи відчувають вони себе некомфортно:
«Вона постійно перебуває з ними на одному рівні, щоб переконатися, що з ними все в порядку», - розповіла ще один експерт Бланка Кобб.
Як правило, Кейт тримає на руках одного із спадкоємців, але все ж дає їм особистий простір для дослідження світу:
«Вона ніколи не тягне своїх дітей і не йде попереду них. Кейт завжди ставиться до своїх дітей, як до рівних, і її чоловік робить те ж саме».
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