Здається, Кейт Міддлтон і принц Вільям - ідеальні батьки. Пара виховує трьох дітей, з якими проводить майже весь вільний час.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений HRH The Duchess of Cambridge (@katemidleton) 18 Гру 2019 р. о 10:15 PST



Експерт з мови тіла Патті Вуд проаналізував поведінку Кейт Міддлтон, коли герцогиня перебуває поряд з дітьми:



«Кожен раз, коли ми бачимо Кейт з дітьми, стає очевидним, що вони завжди для неї в пріоритеті. Її погляд завжди прикутий до дітей. Замість того, щоб звертати увагу на репортерів і камери, Кейт спілкується з дітьми».



Герцогиня також не намагається грати на камеру:



«Ми часто бачимо, як сміються Кейт і Вільям на фотографіях. Ці заразливі усмішки говорять про спонтанні радості».



Міддлтон переживає за своїх дітей, тому часто нахиляється до них, щоб зрозуміти, чи відчувають вони себе некомфортно:



«Вона постійно перебуває з ними на одному рівні, щоб переконатися, що з ними все в порядку», - розповіла ще один експерт Бланка Кобб.



Як правило, Кейт тримає на руках одного із спадкоємців, але все ж дає їм особистий простір для дослідження світу:



«Вона ніколи не тягне своїх дітей і не йде попереду них. Кейт завжди ставиться до своїх дітей, як до рівних, і її чоловік робить те ж саме».



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor) 18 Гру 2019 р. о 7:54 PST

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