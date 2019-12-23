Погода, Новости, загрузка...
Експерти розсекретили, яка насправді мама з Кейт Міддлтон
23.12.2019 06:05
Здається, Кейт Міддлтон і принц Вільям - ідеальні батьки. Пара виховує трьох дітей, з якими проводить майже весь вільний час.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений HRH The Duchess of Cambridge (@katemidleton)



Експерт з мови тіла Патті Вуд проаналізував поведінку Кейт Міддлтон, коли герцогиня перебуває поряд з дітьми:

«Кожен раз, коли ми бачимо Кейт з дітьми, стає очевидним, що вони завжди для неї в пріоритеті. Її погляд завжди прикутий до дітей. Замість того, щоб звертати увагу на репортерів і камери, Кейт спілкується з дітьми».

Герцогиня також не намагається грати на камеру:

«Ми часто бачимо, як сміються Кейт і Вільям на фотографіях. Ці заразливі усмішки говорять про спонтанні радості».

Міддлтон переживає за своїх дітей, тому часто нахиляється до них, щоб зрозуміти, чи відчувають вони себе некомфортно:

«Вона постійно перебуває з ними на одному рівні, щоб переконатися, що з ними все в порядку», - розповіла ще один експерт Бланка Кобб.

Як правило, Кейт тримає на руках одного із спадкоємців, але все ж дає їм особистий простір для дослідження світу:

«Вона ніколи не тягне своїх дітей і не йде попереду них. Кейт завжди ставиться до своїх дітей, як до рівних, і її чоловік робить те ж саме».

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor)


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 