В 2018 году Вашингтон усилит давление на Москву через серии расширенных санкций, нацеленных на финансовую стабильность России, ее олигархов, репутацию и оборонную промышленность.

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/original-768x432_edit.jpg" title="Приятный прогноз: В 2018 году США усилят давление на РФ посредством серии расширенных санкций, — Stratfor" alt="Приятный прогноз: В 2018 году США усилят давление на РФ посредством серии расширенных санкций, — Stratfor" width="460" height="259"size-full wp-image-4665191" srcset="http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/original-768x432_edit.jpg 460w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/original-768x432_edit-112x63.jpg 112w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/original-768x432_edit-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" />

Об этом говорится в материале на сайте частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Отмечается, что признаков снижения напряженности между США и Россией нет.

В феврале министерство финансов США представит подробности о возможном расширении санкций, но уже известно, что новые ограничительные меры будут нацелены на российский суверенный долг и олигархов, пишут аналитики Stratfor. Это связано с расследованием о вмешательстве России в выборы президента США, говорится в материале.

Читайте: Американское издание сообщило об упавшей на город северокорейской ракете

В Stratfor прогнозируют, что в 2018 году США, скорее только, введут санкции против российских оборонных компаний, которые предоставляют технологии или разработки, нарушающие Договор о промежуточных ядерных вооружениях 1987 года.

«Министерство торговли США готовит список компаний, которые, как считается, участвуют в разработке оружия, нарушающего договор», – отмечается в материале.

В Stratfor подчеркивают, что для США и России 2018-й станет еще одним «сварливым годом».

«В то время как Вашингтон планирует, какие инструменты может использовать против Москвы, Россия готовится к еще более жестким отношениям, изолируя свою экономику и создавая мосты с Азиатско-Тихоокеанским регионом и Ближним Востоком», – пишут аналитики компании.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира