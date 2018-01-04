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Крупнейший портовый оператор мира DP World Group зашел на украинский рынок
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04.01.2018 20:15
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Принадлежащая крупнейшему мировому портовому оператору DP World
Group компания P&O Maritime будет предоставлять буксирные
услуги в порту "Южный". Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Сегодня 20.05 | комментариев: Об
этом сообщает сайт компании SD Capital, выступившей
со-инвестором."P&O Maritime приобрела контроль над украинской
буксирной компанией LB Shipping. Со-инвестором сделки выступила
инвестиционная компания SD Capital (принадлежит Андрею Ставницеру и
Филиппу Грушко)", – рассказали в SD Capital.P&O Maritime
будет предоставлять буксирные услуги в порту "Южный". Сумма сделки
не разглашается.Договор о приобретении LB Shipping подписан
партнером SD Capital Андреем Ставницером и генеральным директором
DP World Group Султаном Ахмедом бин Сулайемом в ноябре 2017 года,
после визита президента Украины Петра Порошенко в штаб-квартиру DP
World Group в Объединенных Арабских Эмиратах.Ставницер
отметил, что покупка бизнеса в Украине P&O Maritime –
крупнейшая exit-сделка в стране за последние несколько лет.P&O
Maritime – глобальный оператор портовых услуг, созданный в
Великобритании в 1834 году.Компания предоставляет портовые сервисы
во всем мире, располагает собственным флотом из буксиров, швартовых
судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных
лайнеров. В 2006 году P&O Maritime приобрела DP World Group.DP
World Group оперирует 78 морскими и наземными терминалами в 40
странах мира, а также управляет 50 смежными бизнесами.
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