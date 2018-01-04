Принадлежащая крупнейшему мировому портовому оператору DP World Group компания P&O Maritime будет предоставлять буксирные услуги в порту "Южный". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 20.05 | комментариев: Об этом сообщает сайт компании SD Capital, выступившей со-инвестором."P&O Maritime приобрела контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping. Со-инвестором сделки выступила инвестиционная компания SD Capital (принадлежит Андрею Ставницеру и Филиппу Грушко)", – рассказали в SD Capital.P&O Maritime будет предоставлять буксирные услуги в порту "Южный". Сумма сделки не разглашается.Договор о приобретении LB Shipping подписан партнером SD Capital Андреем Ставницером и генеральным директором DP World Group Султаном Ахмедом бин Сулайемом в ноябре 2017 года, после визита президента Украины Петра Порошенко в штаб-квартиру DP World Group в Объединенных Арабских Эмиратах.Ставницер отметил, что покупка бизнеса в Украине P&O Maritime – крупнейшая exit-сделка в стране за последние несколько лет.P&O Maritime – глобальный оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 году.Компания предоставляет портовые сервисы во всем мире, располагает собственным флотом из буксиров, швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров. В 2006 году P&O Maritime приобрела DP World Group.DP World Group оперирует 78 морскими и наземными терминалами в 40 странах мира, а также управляет 50 смежными бизнесами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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