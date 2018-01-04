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НБУ в этом году перечислит в бюджет более 50 миллиардов
04.01.2018 20:17
НБУ в этом году перечислит в бюджет более 50 миллиардов
В 2017 году НБУ перечислил 44,4 млрд гривен прибыли
Национальный банк в 2018 году должен перечислить в государственный бюджет 50,5 млрд гривен своей прибыли за прошлый год.
НБУ в этом году перечислит в бюджет более 50 миллиардов Фото:112.ua

Средства будут перечислены после утверждения внешним аудитом и советом НБУ годовой отчетности, в соответствии с согласованным с Министерством финансов графиком, - свидетельствуют данные, опубликованные в законе "О государственном бюджете на 2018 год", информирует Экономическая правда.

В проекте госбюджета, который был принят в первом чтении, было предусмотрено перечисление Нацбанком 47,8 млрд гривен прибыли, тогда как ко второму чтению сумма увеличилась до 49,5 млрд гривен.

В апреле Совет НБУ согласовал сумму части прогнозируемой прибыли к распределению за 2017 год, что будет подлежать перечислению в госбюджет 2018 года, она составляет 47,8 млрд гривен.

В комментарии агентству "Украинские новости" НБУ сообщал, что не согласовывал с Кабмином увеличение перечисления прибыли.

Как сообщалось, в 2017 году НБУ перечислил 44,4 млрд гривен прибыли.

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